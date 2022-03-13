Конькобежец Руслан Захаров занял третье место в зачёте масс-стартов на Кубке мира
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Олимпийский чемпион в шорт-треке и серебряный призёр Игр-2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров занял третье место в зачёте Кубка мира в масс-старте в беге на коньках по итогам сезона-2021/2022.
Захаров стал третьим, набрав 425 баллов. Общий зачёт в этой дисциплине выиграл бельгиец Барт Свингс — 652 очка. Второе место занял итальянец Андреа Джованини — 550 баллов.
Захаров, как и вся сборная России, пропустил финальный этап Кубка мира в нидерландском Херенвене, после того как Международный союз конькобежцев (ISU), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, отстранил россиян от выступления на соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
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