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Сёстры Аверины обратились к Ирине Винер-Усмановой и тренерам сборной России

Сёстры Аверины обратились к Ирине Винер-Усмановой и тренерам сборной России
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины обратились к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики, главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой и тренерам национальной команды. На чемпионате России 2022 года Дина Аверина одержала победу в многоборье и в упражнениях с обручем, а Арина Аверина — в упражнениях с булавами.

«Чемпионат России — 2022. Это один из самых сложных стартов сезона, но в этот раз всё прошло спокойно. Спасибо большое Ирине Александровне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Веронике Борисовне и всей нашей большой и дружной команде.

Отдельное спасибо всем нашим болельщикам! Вы всегда с нами, верите в нас, переживаете и даёте стимул выступать и двигаться дальше! Всех целуем и любим. Верим и надеемся на лучшее», — написали Аверины на своей странице в «Инстаграме».

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