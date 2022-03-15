Замминистра спорта России: спортсмены, сменившие гражданство, пусть потом не возвращаются

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов высказался на тему смены гражданства российскими спортсменами на фоне санкций со стороны международных федерации. Многие спортивные федерации отстранили российских спортсменов, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию.

«Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются», — приводятся слова Байсултанова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Ранее Романов объяснил решение выступать за Норвегию.

«Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры или быть тренером, переход станет шагом к продолжению карьеры. Это касается многих спортсменов, которые просто хотят продолжить карьеру», — в частности, говорил он.

