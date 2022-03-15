Сергей Карякин и Павел Дацюк сыграют на шахматном турнире в Екатеринбурге

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский, президент федерации шахмат Москвы Сергей Смагин, старший тренер сборной Москвы Александр Злочевский и другие представители мира шахмат примут участие в турнире «Сильные фигуры», который пройдёт с 16 по 18 марта в Екатеринбурге. Их соперниками станут известные спортсмены и политические деятели.

«У нас будут пары из гроссмейстеров и любителей, в том числе известных спортсменов, политических деятелей, которые профессионально играют в шахматы. Ожидаем больших звезд спорта: Павла Дацюка, Анастасию Татареву, Давида Белявского, Сергея Чепикова, Анжелику Тиманину и других», – приводит слова исполнительного директора федерации шахмат Свердловской области Альберта Степаняна EANews.ru.

Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян отметил, что фестиваль особенно важен для детей. Для них на площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо» пройдет турнир по шахматам и шашкам «Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Кувайшева», который не удалось провести два года назад из-за пандемии коронавируса. В этом году соревнование стартует 16 марта, заявлено 300 шахматистов с 9 до 15 лет.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».