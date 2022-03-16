Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга выступил с заявлением по ситуации с Пашицким

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выступил с официальным заявлением по поводу появления игрока команды Дмитрия Пашицкого на пресс-конференции польского «Трефла» в поло команды из Гданьска.

«15 марта игрок нашей команды Дмитрий Пашицкий провёл в Польше пресс-конференцию вместе с президентом и главным тренером волейбольного клуба «Трефл» (Гданьск) Дариушем Гадомским и Михалом Винярским. На этом мероприятии Дмитрий появился в официальном клубном поло команды «Трефл».

В создавшейся ситуации волейбольный клуб «Зенит», выражая свою официальную позицию, хотел бы подчеркнуть следующее:

Когда Дмитрий Пашицкий получил травму в матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом», по ходу которого он был заменён, «Зенит» пошёл игроку навстречу и согласился отпустить его в бессрочный отпуск для самостоятельного лечения и решения личных проблем. Ни для кого не секрет, что на момент начала спецоперации на Украине на территории страны находились родственники Дмитрия, поэтому волейболист тяжело переживал начало конфликта, о чём и написал 2 марта на своей официальной странице в «Фейсбуке». Наш клуб отнёсся к этой проблеме с пониманием и не возражал против того, что игрок временно покинет команду. Попыток категорически настоять на том, что Дмитрию предстоит продолжить выполнение своих профессиональных обязанностей согласно действующему контракту, с нашей стороны не было.

Соглашение Дмитрия Пашицкого с «Зенитом» действует, контракт с игроком не расторгнут, что он опять же недавно подтвердил очередной публикацией на своей официальной странице в «Фейсбуке».

В этой ситуации мы удивлены тем фактом, что Дмитрий, во-первых, появляется на пресс-конференции и на тренировках в экипировке другого волейбольного клуба, во-вторых, из уст представителей этого клуба звучат слова о том, что контракт Пашицкого с «Зенитом» уже разорван. Это не соответствует действительности.

Хотелось бы напомнить, что Дмитрий при деятельной помощи клуба добровольно получил 14 августа 2020 года российский паспорт. Сейчас мы видим, что этот факт, похоже, ничего не значит для гражданина РФ Дмитрия Пашицкого. Кстати, в одном из своих интервью в 2020 году он сказал ровно следующее: «Я считаю себя больше русским, чем украинцем», — гласит официальное заявление клуба.