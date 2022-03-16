Российских и белорусских атлетов отстранили от участия в объединённом чемпионате Европы

Оргкомитет объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта — 2022 согласился поддержать решение девяти федераций по видам спорта и не разрешил участие российских и белорусских атлетов и официальных лиц в соревнованиях из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте турнира.

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдёт с 11 по 21 августа в Мюнхене. Турнир совместно организуют континентальные федерации лёгкой атлетики, волейбола, гребли на байдарках и каноэ, велоспорта, гимнастики, академической гребли, спортивного скалолазания, настольного тенниса и триатлона.

Первый в истории объединённый чемпионат Европы состоялся в 2018 году в Глазго и Берлине. Сборная России первенствовала в медальном зачёте, завоевав 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.