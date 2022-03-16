«Друзья викинги, расслабьтесь!» Евгений Трефилов обратился к норвежским федерациям
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Вице-президент Федерации гандбола России, известный тренер Евгений Трефилов высказался об особо рьяном желании норвежских федераций отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Ничего из этого не имеет общего со спортом. Так не должно быть! Бывали моменты, когда я терял самообладание, но быстро остывал и приносил извинения. Это спорт! Я всегда твердил это своим девчатам.
Как ты можешь, к примеру, наступить кому-то на лыжу на финише? Это же спортсмен, такой же, как и ты. Он проливал те же пот и слёзы.
Но то, как норвежцы ведут себя последние пару лет… Они принимают наши слабости за свою победу. Друзья викинги, расслабьтесь!» — приводит слова Трефилова «Спорт-экспресс».
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