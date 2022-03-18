«Факел» неожиданно обыграл «Локомотив» в волейбольной Суперлиге
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Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя в матче 22-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги одержали победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (26:24, 29:27, 25:22).
Самым результативным в составе «Факела» стал Владислав Бабкевич, набравший 21 очко. 4 эйса подал Станислав Динейкин. У «Локомотива» лучшим был Дражен Лубурич, принёсший команде 17 очков.
«Локомотив», для которого это поражение стало только третьим в сезоне, сохраняет второе место в турнирной таблице предварительного этапа. «Факел» одержал восьмую победу и поднялся на 10-ю позицию.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 22-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (26:24, 29:27, 25:22).
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