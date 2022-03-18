«Виктор» уступил СКИФу в гандбольной Суперлиге

Гандболисты краснодарского СКИФа на выезде нанесли поражение ставропольскому «Виктору» в матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Матч завершился со счётом 30:27 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал Антон Волков из СКИФа, забивший 9 мячей. 7 раз отличился Савелий Шалабанов. В составе «Виктора» 6 мячей забил Радомир Врачевич.
Обе команды провели по 20 матчей и располагаются в нижней части турнирной таблицы. СКИФ, одержавший четвёртую победу, на 11-м месте, а «Виктор», в активе которого 5 выигранных матчей, — на девятом.
В следующем матче «Виктор» на выезде сыграет с командой «Динамо-Сунгуль», а СКИФ примет астраханское «Динамо».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Виктор» (Ставропольский край) – СКИФ (Краснодарский край) – 27:30 (14:16).
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