Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дина и Арина Аверины опубликовали совместное фото с Александром Большуновым

Дина и Арина Аверины опубликовали совместное фото с Александром Большуновым
Комментарии

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали в своём телеграм-канале совместные фото с лыжником Александром Большуновым и танцевальным дуэтом Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Аверины в числе прочих спортсменов посетили митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021), трёхкратная абсолютная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

Драма на ЧР по художественной гимнастике. Дина Аверина проиграла и снялась с турнира Драма на ЧР по художественной гимнастике. Дина Аверина проиграла и снялась с турнира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022