Дина и Арина Аверины опубликовали совместное фото с Александром Большуновым

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали в своём телеграм-канале совместные фото с лыжником Александром Большуновым и танцевальным дуэтом Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Аверины в числе прочих спортсменов посетили митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021), трёхкратная абсолютная чемпионка России (2019, 2020, 2021).