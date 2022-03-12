Драма на ЧР по художественной гимнастике. Дина Аверина проиграла и снялась с турнира

До неудачи Дина забрала золото в многоборье. Но в целом первый турнир по новым правилам для сестёр Авериных получился непростым.

Чемпионат России по художественной гимнастике оказался насыщенным на драматические события. Дина Аверина сперва одержала неожиданную победу в многоборье, а потом в отдельных упражнениях совершила грубую ошибку и снялась с турнира. Арина Аверина боролась с травмой, пытаясь сняться после каждого предмета. А среди соперниц между тем зажглись новые звёзды, так и стремящиеся прервать гегемонию Авериных. Первый крупный турнир по новым правилам, кажется, показал, что близняшкам дальше придётся очень сложно.

Нелёгкая победа

С одной стороны, чемпионат России должен был стать одним из рядовых турниров с явными лидерами. В их число входили известные всем лица: сёстры Аверины и Лала Крамаренко. Именно между ними ожидалась главная борьба. С другой – ожидалось и множество интриг, как минимум из-за введения новых правил в художественной гимнастике, которые явно работают не в пользу Авериных, но на руку Крамаренко. Собственно, чемпионат России показал, что Авериным добиваться побед стало уже не так легко, как раньше.

В многоборье необычную победу одержала Дина Аверина. Почему необычную? Потому что последние три года на уровне страны в этой дисциплине доминировала её сестра Арина. Дина не допустила серьёзных ошибок и представила новую программу с мячом под хоровую арию из оперы Глинки «Жизнь за царя». В сумме за своё выступление Аверина набрала 141,80 балла, наивысшую оценку получив за выступление с обручем.

А вот Арине в этот раз было тяжело. Она выступала с травмой – за сутки до старта турнира она сильно ушибла палец булавой. Из-за этого спортсменка даже хотела сняться с чемпионата России, но Дина заставила её выступать.

«Она сегодня накрасилась, заплелась, пришла в зал и говорит: «Я не буду выступать». Я спросила: «А зачем ты тогда пришла?» – «Ну, я попробую» – «Если попробуешь, может, выступишь?» И затем Ариша после каждого вида: «Всё, мне очень больно, я снимаюсь». А когда уже после трёх видов она решила сниматься, я начала возражать, потому что остались только булавы», — рассказала Дина.

В итоге за четыре предмета Арина получила 140,80 балла. Возможно, именно из-за травмы у Арины и был изменён порядок очерёдности предметов. Изначально она, как и Дина с Лалой, должна была сделать булавы, а только потом ленту, но выступила иначе. Что интересно, именно перед заключительным предметом Арина и Лала шли с одинаковым количеством баллов, но за счёт безошибочного выступления на булавах Аверина смогла обойти более юную соперницу. Кто-то связал перестановку элементов Арины с тем, что спортсменка чрезмерно нервничает, выступая с лентой последней.

«Когда я выходила с ленточкой, Ирина Александровна сказала: «Ни в коем случае не смей сдаваться, делай все правильно, всё, как я тебя учила». Когда я выступала с ленточкой, она чуть не вышла на ковёр ко мне. Она пыталась мне помочь как-то. И я её слышала во время упражнения», — призналась потом Арина.

Лала Крамаренко, кажется, учитывая новые правила, где больше оценивается трудность тела, могла бы и выиграть чемпионат России. Только сделать ей это не позволила грубая ошибка, допущенная в упражнениях с мячом – Лала выронила предмет практически в самом начале выступления. Дальше серьёзных ошибок у Крамаренко не было, в итоге за все предметы она получила 140,20 балла.

Серьёзное соперничество

Если в многоборье у Крамаренко не получилось, то в соревнованиях с отдельными предметами Лала отыгралась. В обруче она стала второй, уступив Дине Авериной чуть больше балла. Арина же не смогла попасть в тройку призёров, став лишь четвёртой. Так вышло из-за нескольких ошибок, допущенных спортсменкой: сперва Арина неудачно и довольно болезненно приземлилась на ногу, а потом потеряла обруч.

Чемпионат России по художественной гимнастике — 2022

Обруч

1.

2. Лала Крамаренко — 35,70;

3. Анастасия Гузенкова — 33,80.

Мяч

1. Лала Крамаренко — 36,45 балла;

2.

3. Анастасия Гузенкова — 35,30. Обруч1. Дина Аверина — 36,80 балла;2. Лала Крамаренко — 35,70;3. Анастасия Гузенкова — 33,80.Мяч1. Лала Крамаренко — 36,45 балла;2. Арина Аверина — 36,15;3. Анастасия Гузенкова — 35,30.

С мячом Крамаренко всё-таки смогла взять своё золото. Она обошла Арину на 0,30 балла. Дина не то что на подиум, даже в финал упражнения пройти не смогла. Если в многоборье новая программа Авериной удалась почти идеально, то в отдельном упражнении она дважды потеряла мяч, во второй раз ей даже пришлось заменить предмет. После этого провала Дина приняла решение не выступать в других видах. Дину огласили в списке участниц, но она просто не вышла на ковёр. Видимо, психологически неудача подкосила спортсменку.

В булавах, несмотря на травму, победу одержала Арина Аверина. Она обошла Крамаренко на 1,15 балла. У Лалы были реальные шансы обойти Арину, вот только снова помешала ошибка – потеря одной из булав. Третьей тут стала Александра Скубова, выступившая без особых помарок.

Чемпионат России по художественной гимнастике — 2022

Булавы

1.

2. Лала Крамаренко — 33,70;

3. Александра Скубова — 33,50.

Лента

1. Анастасия Гузенкова — 34,05 балла;

2. Лала Крамаренко — 33,60;

3. Мария Победушкина — 32,75. Булавы1. Арина Аверина — 34,85 балла;2. Лала Крамаренко — 33,70;3. Александра Скубова — 33,50.Лента1. Анастасия Гузенкова — 34,05 балла;2. Лала Крамаренко — 33,60;3. Мария Победушкина — 32,75.

Соревнования с лентой получились самыми драматичными. Арина Аверина стала лишь седьмой, допустив ошибку на вращении и запутавшись в ленте. Лала Крамаренко заняла второе место, так как не смогла идеально исполнить программу, ошибившись на своём именном и коронном вращении. Тройку призёров замкнула Мария Победушкина. А победу в итоге одержала Анастасия Гузенкова, ставшая настоящим открытием чемпионата России. До этого гимнастка особо не выделялась своими талантами, но на ЧР она не только выиграла ленту, но и завоевала две бронзы в упражнениях с мячом и обручем. В многоборье Анастасия заняла четвёртое место, проиграв Крамаренко 7,45 балла.

Что будет дальше – пока неясно. Но если у российских гимнасток не будет шанса выступить на международных турнирах, не факт, что Авериным будет так же просто выигрывать в России, особенно на фоне сильных Крамаренко и Гузенковой.

«Просто тренироваться скучно, нет мотивации, день сурка. А ты должна выезжать на соревнования, выплёскивать энергию, эмоции. Ты соревнуешься с другими гимнастками и от этого сама становишься лучше. А от тренировок нет такого эффекта», – заявила Арина.

«В 2020 году, когда был карантин, соревновательная пауза стала для меня огромным плюсом, потому что я успела максимально вылечить спину и полностью поменять упражнения, чтобы не гнуться именно в области спины. И тогда это пошло на пользу. А что будет сейчас…» – оставила риторическое умолчание Дина.