FIG предложила дисквалифицировать гимнаста Куляка и двух российских тренеров на один год

Международная федерация гимнастики (FIG) может дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, который стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе (Катар), на год.

Напомним, Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Игоря Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год.

Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела.

Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта.

Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого», – приводит ТАСС слова тренера сборной России по спортивной гимнасте Валентины Родионенко.