Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд россиянки Лебедевой в тройном прыжке в помещении

Олимпийская чемпионка, венесуэльская прыгунья в длину Юлимар Рохас побила мировой рекорд российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой в тройном прыжке в помещении.
Рохас завоевала золото на чемпионате мира в Белграде с результатом 15,74 метра. Предыдущий рекорд (15,36) принадлежал Лебедевой, он был установлен в 2004 году на чемпионате мира в помещении в Будапеште.
Отметим, что второе место в тройном прыжке заняла украинка Марина Бех-Романчук (14,74), бронза досталась представительнице Ямайки Кимберли Уильямс (14,62).
Рохас специализируется на тройном прыжке. Она олимпийская чемпионка последних летних Игр в Токио, серебряный призёр Игр-2016. Юлимар дважды становилась победительницей летнего чемпионата мира, два раза выигрывала первенство планеты в помещении.
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