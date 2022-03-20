МФК «Синара» из Екатеринбурга выиграл Кубок России по мини-футболу
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Мини-футбольный клуб «Синара» из Екатеринбурга в финале Кубка России по мини-футболу, прошедшем в Тюмени, обыграл «Газпром-Югру» со счётом 5:4 и спустя 15 лет во второй раз стал обладателем этого трофея.
В матче за третье место, состоявшемся ранее, «Тюмень» в серии пенальти переиграла «Норильский никель» — 4:3 (1:1).
Мини-футбол. Кубок России. Финал.
20 марта. Тюмень. СК «Центральный».
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синара» (Екатеринбург) – 4:5 (1:1)
Голы: Афанасьев, 20 (1:0). Герасимов, 22 (1:1). Симаков, 27 (2:1). Калмахелидзе, 28 (2:2). Сигнев, 35 (3:2). Тимошенко, 36 (3:3). Соколов, 47 (3:4). Карпов, 48 (3:5). Шистеров, 49 (4:5).
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