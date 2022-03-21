Федерация шахмат России намерена обжаловать решение об отстранении Карякина

Федерация шахмат России намерена обжаловать решение об отстранении гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных шахматных соревнованиях, проходящих под эгидой ФИДЕ.



«Федерация шахмат России изучит решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине в отношении Сергея Карякина и Сергея Шипова. В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права.

Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», – говорится в заявлении главы Федерации шахмат России Андрея Филатова, опубликованном на сайте организации.

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