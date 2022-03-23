Коротышкин: неправильно, что мы под запретом. Но это безопасное для спортсменов решение

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин высказался о решении Международной федерации плавания (FINA) отстранить российских спортсменов от грядущего чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

«Наши спортсмены попали под запрет выступлений — это неправильно. Мы всегда придерживались сакраментальных ценностей, что спорт вне политики. Это решение мы, конечно, не поддерживаем. Но в нынешних условиях оно является безопасным, в том числе и для спортсменов. В этой ситуации, наверное, по-другому и не должно быть.

Ситуация должна стабилизироваться, после чего мы вернёмся со спокойной душой. Все конфликты временные. Надеемся на скорую нормализацию. Уверен, что это случится», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.