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Роберт Милкинс прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Гибралтара по снукеру

Роберт Милкинс прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Гибралтара по снукеру
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Англичанин Роберт Милкинс поделился впечатлениями от победы на Открытом чемпионате Гибралтара по снукеру.

«Я не могу в это поверить. Это мечта, ставшая реальностью. В последнее время дела у меня шли не очень хорошо. Я не мог ожидать такого результата. Это жизнь. Нужно постоянно практиковаться, практиковаться, практиковаться. Такие моменты, как этот, стоят всех усилий. Я хотел бы посвятить эту победу людям, которых я потерял, моим родителям», — цитирует Милкинса Eurosport.

В финале Gibraltar Open 46-летний англичанин обыграл своего соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 4:2. В мировом рейтинге Милкинс располагается только на 43 месте, а Уилсон занимает пятую строчку.

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