Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Милкинс сенсационно выиграл Открытый чемпионат Гибралтара по снукеру

Милкинс сенсационно выиграл Открытый чемпионат Гибралтара по снукеру
Комментарии

Британский снукерист Роберт Милкинс стал победителем Открытого чемпионата Гибралтара.

В финале Gibraltar Open 46-летний англичанин обыграл своего соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 4:2. В мировом рейтинге Милкинс располагается только на 43 месте, а Уилсон занимает пятую строчку.

В 1/64 финала Милкинс оказался сильнее китайского снукериста Лейя Пэйфаня (4:0). В 1/32 англичанин переиграл своего соотечественника Джейми Уилсона (4:1). В 1/16 финала Милкинс одолел Марка Аллена (4:3) из Северной Ирландии.

В 1/8 Роберт победил представителя Китая Лю Хаотяня (4:2). В четвертьфинале 46-летний Милкинс обыграл англичанина Бена Хэнкорна (4:2), а в полуфинале Роберт оказался сильнее представителя Уэльса Джека Джонса (4:2).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022