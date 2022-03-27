Милкинс сенсационно выиграл Открытый чемпионат Гибралтара по снукеру

Британский снукерист Роберт Милкинс стал победителем Открытого чемпионата Гибралтара.
В финале Gibraltar Open 46-летний англичанин обыграл своего соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 4:2. В мировом рейтинге Милкинс располагается только на 43 месте, а Уилсон занимает пятую строчку.
В 1/64 финала Милкинс оказался сильнее китайского снукериста Лейя Пэйфаня (4:0). В 1/32 англичанин переиграл своего соотечественника Джейми Уилсона (4:1). В 1/16 финала Милкинс одолел Марка Аллена (4:3) из Северной Ирландии.
В 1/8 Роберт победил представителя Китая Лю Хаотяня (4:2). В четвертьфинале 46-летний Милкинс обыграл англичанина Бена Хэнкорна (4:2), а в полуфинале Роберт оказался сильнее представителя Уэльса Джека Джонса (4:2).
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