Ушла из жизни трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Александра Забелина скончалась сегодня, 27 марта, в возрасте 85 лет.

«27 марта на 86-м году жизни не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества «Динамо» Александры Забелиной. Руководство и сотрудники общества «Динамо», динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны», — говорится в сообщении пресс-службы ВФСО «Динамо».

Александра Забелина — победительница трёх Олимпиад (1960, 1968, 1972) в командной рапире, девятикратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка Европы, 23-кратная чемпионка СССР. Имела звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по фехтованию.