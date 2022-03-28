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Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла чемпионат мира

Женская сборная Швейцарии по кёрлингу выиграла чемпионат мира
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В Принс-Джордже (Канада) завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд. В финале сборная Швейцарии обыграла команду Южной Кореи со счётом 7:6. Бронзовые медали завоевали представительницы Канады. В матче за третье место они в экстра-энде обыграли команду Швеции со счётом 8:7.

Российские кёрлингистки не принимали участия в чемпионате мира из-за отстранения. Ещё 4 марта Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение отстранить россиян от соревнований до конца сезона.

Сборная Швейцарии уже в третий раз подряд выиграла чемпионат мира. В 2021 году швейцарки в финале обыграли россиянок со счётом 4:2. А в 2019 году Швейцария нанесла поражение Швеции (8:7). В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. В общей сложности сборная Швейцарии выиграла турнир в девятый раз.

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