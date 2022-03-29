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«Протон» на тай-брейке обыграл «Минчанку» в волейбольной Суперлиге

«Протон» на тай-брейке обыграл «Минчанку» в волейбольной Суперлиге
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Волейболистки саратовского «Протона» в перенесённом матче 23-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги на своей площадке на тай-брейке обыграли белорусскую «Минчанку» со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 25:20, 15:11).

«Протон» одержал 14-ю победу и 39 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Минчанка» с пятью победами и 18 очками располагается на предпоследней 13-й позиции.

В матче 25-го тура «Протон» 1 апреля на выезде сыграет с краснодарским «Динамо», на следующий день «Минчанка» в Санкт-Петербурге встретится с «Ленинградкой».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Перенесённый матч 23-го тура

«Протон» (Саратов) – «Минчанка» (Беларусь) — 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 25:20, 15:11).

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