Брянский: в этом году победители Лиги чемпионов не могут считаться полноценными чемпионами

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил ход сезона для бело-голубых и высказался об отстранении российских волейбольных клубов и национальных команд от международных турниров.



«Не секрет, что в первой половине сезона мы столкнулись с определёнными сложностями. У некоторых волейболистов были травмы, кто-то находился не в оптимальной форме после очень насыщенного сезона сборных. Игроки не роботы. Подобные моменты случаются в профессиональном спорте.



Есть ли возможность напрямую попасть в «Финал шести»? Как главный тренер я настраиваю команду на победу в любом матче, но пройти весь сезон без поражений практически невозможно. Сейчас мы целенаправленно готовимся к решающей части сезона. Конечно, мы постараемся попасть в двойку по итогам регулярного чемпионата, чтобы напрямую выйти в «Финал шести», однако здесь уже не всё зависит от нас. Возможно, нам предстоит провести игры квалификационного этапа. Сам же «Финал шести», по сути, станет отдельным турниром, и сейчас очень важно выйти на пик формы именно к решающей стадии сезона.



Проблемы в линии центральных блокирующих? Илья Власов занимается по индивидуальной программе. Говорить о его возвращении пока рано. Его коллега по амплуа Вадим Лихошёрстов пропустил игру с «Югрой-Самотлор» из-за небольших проблем со спиной, но он вернётся на площадку в ближайших матчах.



Что думаю об отстранении наших клубов и сборной? Исключение нашей команды из Лиги чемпионов стало шоком. Мы одержали шесть побед в шести матчах группового этапа и готовились к четвертьфинальным играм с польской «Заксой». В итоге нас и петербургский «Зенит» исключили из турнира, а соперники прошли дальше без борьбы. Это абсолютно несправедливая ситуация. Российские клубы по праву считаются одними из сильнейших в Европе. В женской Лиге чемпионов сразу три российские команды вышли в четвертьфинал. Думаю, что победители Лиги чемпионов нынешнего сезона не могут считаться полноценными чемпионами.



Аналогичная ситуация и в Кубке Европейской конфедерации волейбола, где был отстранён, на мой взгляд, главный фаворит турнира – «Зенит-Казань». В итоге победителем стала итальянская «Монца», которая в первом полуфинальном матче почти без шансов уступила Казани на своей площадке. Во всей этой ситуации явно нарушен принцип состязательности. Теперь остаётся только надеяться на скорейшее возвращение сборной России и отечественных клубов на международную арену», — сказал Брянский «Чемпионату».



В прошлом сезоне московское «Динамо» выиграло чемпионат России, Кубок России, Кубок Европейской конфедерации волейбола и Суперкубок России. В нынешнем розыгрыше российской Суперлиги бело-голубые занимают третье место.