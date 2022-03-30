«Югра-Самотлор» обыграла «Факел» в волейбольной Суперлиге
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В перенесённом матче 14-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги нижневартовская команда «Югра-Самотлор» на своей площадке нанесла поражение «Факелу» из Нового Уренгоя со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:19).
«Югра-Самотлор» с 11 победами и 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, «Факел» с 9 победами и 23 очками – девятый.
В следующем матче 2 апреля «Югра-Самотлор» на своей площадке примет санкт-петербургский «Зенит». «Факел» в тот же день встретится с казанским «Зенитом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Перенесённый матч 14-го тура
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:19).
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