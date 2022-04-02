Волейболисты «Локомотива» обыграли АСК и вышли на второе место в Суперлиге

Игровой день в мужской волейбольной Суперлиге завершился матчами в Уфе и Нижнем Новогороде. Кемеровский «Кузбасс» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:23), а новосибирский «Локомотив» в гостях нанёс поражение АСКу – 3:0 (25:19, 25:16, 25:22).
«Локомотив» с 20 победами и 58 очками вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице, потеснив московское «Динамо». АСК с 8 победами замыкает зону плей-офф, находясь на 10-м месте. «Кузбасс» с 10 победами – восьмой, «Урал» — на 13-м месте, вне зоны плей-офф.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 24-й тур
«Урал» (Уфа) – «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 25:14, 20:25, 23:25).
АСК (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (19:25, 16:25, 22:25).
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