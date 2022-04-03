Балбеков и Ефременкова выиграли заключительные гонки чемпионата России по шорт-треку
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В подмосковной Коломне двумя гонками на 1000 метров завершился чемпионат России по шорт-треку.
У мужчин победу одержал Владимир Балбеков (Санкт-Петербург), вторым стал Александр Шульгинов (Московская область), третье место занял Сергей Милованов (Санкт-Петербург).
У женщин на аналогичной дистанции чемпионкой стала Екатерина Ефременкова (Челябинская область), второе место у Анны Матвеевой (Челябинская область), третьей стала Елена Серёгина (Ярославская область).
Эти гонки стали для российских шорт-трекистов заключительными в сезоне. На Олимпиаде-2022 в Пекине российские представители этого вида спорта завоевали две медали в личных соревнованиях: серебро у Констанина Ивлиева и бронза у Семёна Елистратова.
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