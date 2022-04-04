Нил Робертсон победил в Tour Championship 2022 по снукеру

Австралиец Нил Робертсон стал победителем турнира по снукеру Tour Championship 2022, который проходил в Лландидно (Уэльс). В финале он обыграл шотландца Джона Хиггинса в матче из 19 фреймов со счётом 10:9.
Tour Championship 2022 — профессиональный турнир по снукеру, который проводился с 28 марта по 3 апреля 2022 года. В нём принимали участие игроки, занявшие первые восемь мест в годовом рейтинге. Призовой фонд мероприятия составил € 450 тыс., из которых € 180 фунтов стерлингов достались победителю и € 70 тыс. — второму месту. В 2021 году году чемпионом турнира стал также Нил Робертсон, победивший Ронни О'Салливана в финале.
В текущем мировом рейтинге Робертсон занимает четвёртое место, а Джон Хиггинс — шестое. Нил выиграл звание чемпиона мира в 2010 году. В 2013-м он был включён в Зал славы снукера.
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