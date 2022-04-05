Фото: Юлия Ефимова празднует 30-летие с шампанским на Гавайях

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. На снимке спортсменка, которая в воскресенье, 3 апреля, отпраздновала 30-летие, держит в руках бутылку шампанского, фото сделано на Гавайях.

«Жизнь — лучшая вечеринка, на которой ты когда-либо был. Счастливые 30 в счастливом месте», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).