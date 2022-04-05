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Министр спорта РФ отреагировал на слова польского коллеги, призвавшего исключить Россию

Министр спорта РФ отреагировал на слова польского коллеги, призвавшего исключить Россию
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, который призвал исключить Россию из мирового спорта. Ранее Бортничук заявил: «Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине изо всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях».

«Не хочу тратить свои силы и время на слова коллеги из Польши. Я его не знаю лично. Это было непрофессиональное и неуместное выступление человека.

С моей точки зрения, он недостаточно адекватно оценивает происходящее в мире. Польша имеет богатые традиции в спорте и олимпийском движении. Нужно позиционировать себя как гаранта стабильности, несмотря на всю сложность политической ситуации», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».

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