Оренбургский «Нефтяник» одержал вторую победу в волейбольной Суперлиге

Волейболисты оренбургского «Нефтяника» одержали вторую победу на предварительном этапе чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В перенесённом матче 16-го тура «Нефтяник» на своей площадке на тай-брейке нанёс поражение кемеровскому «Кузбассу» со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 18:25, 25:18, 15:13).
Это лишь вторая победа «Нефтяника» в 24 матчах, что является худшим результатом в Суперлиге в сезоне-2021/2022. «Кузбасс» с 10 победами в активе занимает восьмое место, входя в зону плей-офф.
В следующем матче 9 апреля «Нефтяник» примет на своей площадке «Газпром-Югру», а «Кузбасс» на следующий день на выезде встретится с нижегородским АСКом.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Перенесённый матч 16-го тура
«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (25:22, 18:25, 18:25, 25:18, 15:13).
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