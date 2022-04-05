Ронни О'Салливан вновь возглавил мировой рейтинг в снукере

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вновь возглавил мировой рейтинг. Он сместил с первой строчки соотечественника Марка Селби.

46-летний О'Салливан в пятый раз в карьере поднялся на первую строчку мирового табеля. Впервые это произошло по окончании чемпионата мира – 2002 – 7 мая. В последний раз Ронни занимал первую позицию в августе 2019 года.

Снукер. Мировой рейтинг

1. Ронни О’Салливан – 1.036 баллов

2. Марк Селби – 984,5

3. Нил Робертсон – 922

4. Джадд Трамп – 859,5

5. Кайрен Уилсон — 589

6. Джон Хиггинс — 467

7. Чжао Синьтун – 404,5

8. Марк Уильямс – 373,5

9. Барри Хокинс — 339

10. Шон Мёрфи — 316

11. Люка Бресель — 297

12. Стюарт Бинэм — 276

13. Энтони Макгилл – 272,5

14. Джек Лисовски – 265,5

15. Марк Аллен – 256,5

16. Янь Бинтао – 233.