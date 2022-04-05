Ронни О'Салливан вновь возглавил мировой рейтинг в снукере

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вновь возглавил мировой рейтинг. Он сместил с первой строчки соотечественника Марка Селби.
46-летний О'Салливан в пятый раз в карьере поднялся на первую строчку мирового табеля. Впервые это произошло по окончании чемпионата мира – 2002 – 7 мая. В последний раз Ронни занимал первую позицию в августе 2019 года.
Снукер. Мировой рейтинг
1. Ронни О’Салливан – 1.036 баллов
2. Марк Селби – 984,5
3. Нил Робертсон – 922
4. Джадд Трамп – 859,5
5. Кайрен Уилсон — 589
6. Джон Хиггинс — 467
7. Чжао Синьтун – 404,5
8. Марк Уильямс – 373,5
9. Барри Хокинс — 339
10. Шон Мёрфи — 316
11. Люка Бресель — 297
12. Стюарт Бинэм — 276
13. Энтони Макгилл – 272,5
14. Джек Лисовски – 265,5
15. Марк Аллен – 256,5
16. Янь Бинтао – 233.
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