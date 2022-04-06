Станислав Поздняков заявил о подготовке рабочей встречи ОКР и НОК Беларуси

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил о планах организации по формированию новой модели взаимной интеграции с коллегами из Республики Беларусь.
«Мы продолжим демонстрировать единение в спорте, еще прочнее наводя мосты дружбы со своими партнерами. В рамках нашего сотрудничества с коллегами из Республики Беларусь мы уже начали формировать новую модель взаимной интеграции. Эта модель затрагивает все основные направления Олимпийской повестки. Ведь наша цель — отстаивать интересы наших спортсменов, создавать им все необходимые условия для профессиональной реализации и на примере их побед и достижений, вдохновлять и вовлекать детей и молодёжь в занятия физкультурой и спортом. Не только ради высоких достижений, но и для развития массового спортивного движения.
Уже сегодня Комиссии спортсменов ОКР и НОК Беларуси активно готовятся к первой в истории рабочей встрече. Знаю, что повестка будет очень широкая. Наша делегация с удовольствием примет участие в мероприятиях в Минске и всегда рады видеть коллег из Республики Беларусь и из других стран на нашем Форуме юных Олимпийцев, который мы планируем провести традиционно 1 июня, в День защиты детей», — сообщил Поздняков в своём телеграм-канале.
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