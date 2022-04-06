Ангелина Мельникова объяснила, почему пропускает ЧР по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира 2021 года в личном многоборье по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила, почему пропускает чемпионат России – 2022.
«Сегодня первый день чемпионата России в Казани, который в этом году я пропускаю. Непривычно, если честно. Да и вообще моя жизнь очень изменилась после ОИ. Она стала взрослее и интереснее.
Это первый важный старт за всю мою карьеру, в котором я не принимаю участия. Пропустить этот старт я решила ещё после Олимпийских игр. Слежу за своим здоровьем и решила, что третий цикл подряд, без восстановления морального, психологического и физического идти опасно. Чтобы хватило сил выдать максимум до 2024 года, нужно их сначала набраться. Хочу пожелать всем девочкам удачи, сил и вдохновения на этот старт», — написала Мельникова в своих соцсетях.
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