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Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян от соревнований

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян от соревнований
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Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Исполнительный комитет ассоциации встретился и обсудил ситуацию на Украине и её последствия для спорта и, в частности, для олимпийского движения.

Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпийского движения, изложенные в пунктах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

Это связано с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов, в которой они обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену в реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

Исполнительный комитет ассоциации понимает и уважает рекомендацию Международного олимпийского комитета об отстранении России. Тем не менее, WOA твёрдо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», – заявила ассоциация на своём официальном сайте.

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