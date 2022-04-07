Чемпионат мира — 2022 по снукеру: даты, расписание, турнирная сетка

Стало известно расписание первого раунда чемпионата мира по снукеру, который пройдёт с 16 апреля по 2 мая в Театре Крусибл в Шеффилде (Великобритания).

Чемпионат мира – 2022 по снукеру

Первый раунд

Суббота, 16 апреля

12:00. Марк Селби — Победитель квалификационного раунда

12:00. Чжао Синьтун — Победитель квалификационного раунда

16:30. Барри Хокинс — Победитель квалификационного раунда

16:30. Ронни О'Салливан — Победитель квалификационного раунда

21:00. Марк Селби — Победитель квалификационного раунда

21:00. Шон Мёрфи — Победитель квалификационного раунда

Воскресенье, 17 апреля

12:00. Энтони Макгилл — Победитель квалификационного раунда

12:00. Чжао Синьтун — Победитель квалификационного раунда

16:30. Марк Уильямс — Победитель квалификационного раунда

16:30. Ронни О'Салливан — Победитель квалификационного раунда

21:00. Барри Хокинс — Победитель квалификационного раунда

21:00. Шон Мёрфи — Победитель квалификационного раунда

Понедельник, 18 апреля

12:00. Энтони Макгилл — Победитель квалификационного раунда

12:00. Марк Аллен — Победитель квалификационного раунда

16:30. Марк Уильямс — Победитель квалификационного раунда

16:30. Нил Робертсон — Победитель квалификационного раунда

21:00. Стюарт Бинэм — Победитель квалификационного раунда

21:00 Марк Аллен — Победитель квалификационного раунда

Вторник, 19 апреля

12:00. Янь Бинтао — Победитель квалификационного раунда

12:00. Нил Робертсон — Победитель квалификационного раунда

16:30. Стюарт Бинэм — Победитель квалификационного раунда

16:30. Джон Хиггинс — Победитель квалификационного раунда

21:00. Янь Бинтао — Победитель квалификационного раунда

21:00. Джек Лисовски — Победитель квалификационного раунда

Среда, 20 апреля

12:00. Кайрен Уилсон — Победитель квалификационного раунда

12:00. Джон Хиггинс — Победитель квалификационного раунда

16:30. Джадд Трамп — Победитель квалификационного раунда

16:30. Джек Лисовски — Победитель квалификационного раунда

21:00. Кайрен Уилсон — Победитель квалификационного раунда

21:00. Люк Бресель — Победитель квалификационного раунда

Четверг, 21 апреля

15:00: Люк Бресель — Победитель квалификационного раунда

21:00: Джадд Трамп — Победитель квалификационного раунда

На момент написания новости проходит второй раунд квалификации к чемпионату мира. Она завершится 13 апреля. По её результатам в основную сетку турнира к 16 лучшим снукеристам мира добавятся 16 победителей отборочных матчей.

Наиболее интересной фигурой в отборочном этапе является 16-летний украинский снукерист Юлиан Бойко, который в первом квалификационном раунде обыграл соперника из Кипра Майкла Георгиу со счётом 6:4. В следующем раунде отборочных матчей украинец встретится с англичанином Дэвидом Грейсом. Встреча пройдёт завтра, 8 апреля, в 16:30 мск.

В случае победы украинец станет соперником китайского снукериста Сяо Годуна. При выходе 16-летнего украинца в финал квалификации его соперниками могут стать Джо Перри, Джексон Пейдж или Эшли Карти.

Первый раунд основной стадии чемпионата мира начнётся 16 апреля. Второй раунд чемпионата мира пройдёт в период с 21 по 25 апреля. Четвертьфиналы будут сыграны 26 и 27 апреля. Полуфиналы — 28, 29 и 30 апреля. Финал состоится 1 и 2 мая.

Победитель турнира получит £ 500 000 из общего призового фонда £ 2 395 000. Действующим чемпионом мира является Марк Селби.