16-летний украинец Бойко вышел во второй раунд квалификации чемпионата мира по снукеру

В среду, 6 апреля, в Шеффилде (Англия) прошёл первый из четырёх квалификационных раундов чемпионата мира по снукеру.
В одном из матчей 16-летний украинский спортсмен Юлиан Бойко обыграл соперника из Кипра Майкла Георгиу со счётом 6:4. В 10-м фрейме Бойко сумел сделать «сотню», что позволило ему выиграть шестую партию за матч и тем самым добыть победу. В следующем раунде квалификации украинец встретится с англичанином Дэвидом Грейсом.
Матчи основной сетки чемпионата мира начнутся 16 апреля с 1/16 финала. Там 16 сеяных игроков ожидают 16 победителей квалификации. В первой паре ожидает своего соперника действующий чемпион мира англичанин Марк Селби. Навстречу ему в турнирной сетке будет продвигаться первый номер мирового рейтинга соотечественник Ронни О’Салливан.
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