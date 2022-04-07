Гандболистки «Ставрополья» обыграли «АГУ-Адыиф» в Суперлиге

Завершился матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ставрополье» в гостях нанесло поражение команде «АГУ-Адыиф» со счётом 28:25.
Самым результативным игроком матча стала Ирина Нефёдова из «Ставрополья», забившая девять мячей. Восемь раз отличилась её одноклубница Ирина Курушина. В составе «АГУ-Адыиф» лучшей была Алина Морозова, на счету которой пять мячей.
Этим матчем завершился предварительный этап соревнований в группе Б. «Ставрополье» заняло третье место, «АГУ-Адыиф» — четвёртое. Команды набрали по 18 очков в 20 матчах, но ставропольские гандболистки одержали девять побед, а у «АГУ-Адыиф» — восемь побед и две ничьих.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Группа Б
«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Ставрополье» (Ставрополь) – 25:28 (12:15).
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