«Надеюсь, я сделал людей немного счастливее». Украинский снукерист — о первой победе на ЧМ

16-летний украинский снукерист Юлиан Бойко прокомментировал первую в карьере победу на чемпионате мира. Ранее он прошёл первый из четырёх квалификационных раундов турнира.



«Конечно, мы сейчас переживаем тяжёлое время. Я надеюсь, что сделал сегодня счастливее некоторых людей. Мне удалось провести отличный матч. Хоть я не сумел показать свою лучшую игру, я очень рад победе. Надеюсь, что она поможет мне в следующем раунде квалификации», — цитирует Бойко Metro.



Матчи основной сетки чемпионата мира начнутся 16 апреля с 1/16 финала. Там 16 сеяных игроков ожидают 16 победителей квалификации. В первой паре ожидает своего соперника действующий чемпион мира англичанин Марк Селби. Навстречу ему в турнирной сетке будет продвигаться первый номер мирового рейтинга соотечественник Ронни О’Салливан.

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