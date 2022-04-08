Две украинские шахматистки отказались подписать письмо против России. Их решили исключить

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов. За это ЛОШФ решила прекратить сотрудничество с шахматистками и начала процедуру их исключения из президиума и федерации. Об этом сообщает Sport.ua.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас повторно обратиться в соответствующие учреждения и потребовать: немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской и белорусской шахматных федераций из ФИДЕ; полностью запретить участие всех без исключения российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ; запретить всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно освободить граждан этих стран от любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ; просим немедленной и безоговорочной отставки с поста президента ФИДЕ Аркадия Дворковича», — говорится, в частности, в письме ЛОШФ в адрес Капустина, которое отказались подписывать сёстры Музычук.

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