Самый молодой победитель матча ЧМ по снукеру одержал вторую победу

15-летний снукерист из Уэльса Лиам Дэвис одержал вторую победу на чемпионате мира, который проходит в Шеффилде (Англия). Он в матче второго отборочного раунда обыграл Фергана О’Брайена со счётом 6:5.

Напомним, что ранее Дэвис со счётом 6:4 обыграл Аарона Хилла в первом отборочном раунде. На момент проведения матча было ему 15 лет и 277 дней, и он побил рекорд, установленный в 2020 году Беном Мертенсом, который был всего на два дня старше, когда обыграл Джеймса Кэхилла.



Дэвис — один из 16 любителей, получивших место в отборочных раундах от WPBSA. Ранее ему удалось дойти до полуфинала юниорского чемпионата WSF.



Отметим, что в квалификации чемпионата мира успешно стартовал и 16-летний украинский снукерист Юлиан Бойко. Он одержал первую победу в карьере на чемпионате мира, преодолев первый отборочный раунд.

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