Международная федерация санного спорта сохранила членство ФССР в составе организации

Международная федерация санного спорта (FIL) сохранила членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.
«Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации, — сказала Гарт. — Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия — проводить международные соревнования. Но меня простым большинством исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова — из рабочих органов международной федерации. Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL.
Но в целом, я считаю, результата мы добились. Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах», — приводит ТАСС слова президента ФССР Наталии Гарт.
Ранее сегодня, 8 апреля, арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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