Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У нас своя дорога». Глава ВФЛА ответила на критику Марии Ласицкене

«У нас своя дорога». Глава ВФЛА ответила на критику Марии Ласицкене
Комментарии

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на обвинения в бездействии от олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. ВФЛА же, по мнению Ласицкене, даже не поинтересовалась возможностью оспорить решение World Athletics о недопуске российских легкоатлетов на летний и зимний чемпионаты мира, несмотря на то что россияне с 2015 года выступают в нейтральном статусе.

«Когда федерация санного спорта выиграет это дело в CAS, тогда можно будет о чём-то говорить. Пока это полшага. У нас своя дорога. По вопросу восстановления ВФЛА работает команда международных экспертов, идёт плодотворная работа. Рабочая группа World Athletics не вмешивает в неё политику. Можно даже сказать, что у нас ситуация лучше, чем у других федераций. Текущее отстранение от выступлений даже в нейтральном статусе — политическая ситуация, в ней находятся все виды спорта. Надо ждать, когда что-то изменится», — приводит слова Приваловой «РИА Новости».

Новость по теме
Мария Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты чистых российских легкоатлетов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022