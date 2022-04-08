«У нас своя дорога». Глава ВФЛА ответила на критику Марии Ласицкене

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на обвинения в бездействии от олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. ВФЛА же, по мнению Ласицкене, даже не поинтересовалась возможностью оспорить решение World Athletics о недопуске российских легкоатлетов на летний и зимний чемпионаты мира, несмотря на то что россияне с 2015 года выступают в нейтральном статусе.

«Когда федерация санного спорта выиграет это дело в CAS, тогда можно будет о чём-то говорить. Пока это полшага. У нас своя дорога. По вопросу восстановления ВФЛА работает команда международных экспертов, идёт плодотворная работа. Рабочая группа World Athletics не вмешивает в неё политику. Можно даже сказать, что у нас ситуация лучше, чем у других федераций. Текущее отстранение от выступлений даже в нейтральном статусе — политическая ситуация, в ней находятся все виды спорта. Надо ждать, когда что-то изменится», — приводит слова Приваловой «РИА Новости».