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Мария Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты чистых российских легкоатлетов

Мария Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты чистых российских легкоатлетов
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Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене обвинила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в бездействии после того, как арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд. О чём атлеты в том числе просили в своём письме на имя Ирины Приваловой (исполняющей обязанности президента ВФЛА. — Прим. «Чемпионата»), ответ на которое мы так и не получили. Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости».

Ранее World Athletics из-за ситуации на Украине отстранила российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, в том числе зимнем и летнем чемпионатах мира, несмотря на то что с 2015 года россияне выступают на этих турнирах только в нейтральном статусе по индивидуальному допуску международной федерации.

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