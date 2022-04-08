Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских заездах

Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских заездах
Комментарии

Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

«Из-за различий в политике, проводимой Федерацией велоспорта Великобритании и Международным союзом велосипедистов в вопросах процесса лицензирования спортсменов, в настоящее время трансгендеры могут получить право на участие в гонках внутри страны, пока их дела находятся на рассмотрении в Международном союзе.

Это позволяет велогонщикам набирать рейтинговые очки, которые влияют на решения об отборе для участия в гонках чемпионата страны, что не только беспрецедентно в нашем виде спорта, но и несправедливо по отношению ко всем велогонщицам и ставит под сомнение честность велогонок.

Из-за этого в среду, 6 апреля, совет директоров Федерации велоспорта Великобритании проголосовал за немедленную приостановку проведения нынешней политики. Полный пересмотр этой проблемы будет начат в ближайшие недели», – говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил трансгендерную велогонщицу Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании, несмотря на разрешение от Федерации велоспорта Великобритании.

«Что французский флаг, что российский». Велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство «Что французский флаг, что российский». Велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022