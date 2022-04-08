Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских заездах

Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
«Из-за различий в политике, проводимой Федерацией велоспорта Великобритании и Международным союзом велосипедистов в вопросах процесса лицензирования спортсменов, в настоящее время трансгендеры могут получить право на участие в гонках внутри страны, пока их дела находятся на рассмотрении в Международном союзе.
Это позволяет велогонщикам набирать рейтинговые очки, которые влияют на решения об отборе для участия в гонках чемпионата страны, что не только беспрецедентно в нашем виде спорта, но и несправедливо по отношению ко всем велогонщицам и ставит под сомнение честность велогонок.
Из-за этого в среду, 6 апреля, совет директоров Федерации велоспорта Великобритании проголосовал за немедленную приостановку проведения нынешней политики. Полный пересмотр этой проблемы будет начат в ближайшие недели», – говорится в официальном заявлении организации.
Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил трансгендерную велогонщицу Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании, несмотря на разрешение от Федерации велоспорта Великобритании.
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