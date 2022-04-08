Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских заездах

Федерация велоспорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

«Из-за различий в политике, проводимой Федерацией велоспорта Великобритании и Международным союзом велосипедистов в вопросах процесса лицензирования спортсменов, в настоящее время трансгендеры могут получить право на участие в гонках внутри страны, пока их дела находятся на рассмотрении в Международном союзе.

Это позволяет велогонщикам набирать рейтинговые очки, которые влияют на решения об отборе для участия в гонках чемпионата страны, что не только беспрецедентно в нашем виде спорта, но и несправедливо по отношению ко всем велогонщицам и ставит под сомнение честность велогонок.

Из-за этого в среду, 6 апреля, совет директоров Федерации велоспорта Великобритании проголосовал за немедленную приостановку проведения нынешней политики. Полный пересмотр этой проблемы будет начат в ближайшие недели», – говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил трансгендерную велогонщицу Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании, несмотря на разрешение от Федерации велоспорта Великобритании.