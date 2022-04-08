О'Салливан: раньше снукер гремел в Британии, теперь есть игроки из Китая, Украины, России

Шестикратный чемпион мира британец Ронни О'Салливан высказался об увеличении числа профессиональных игроков из разных стран в снукере.
«Снукер изменился за последние 15 лет. Раньше снукер гремел в Британии, а теперь у нас есть игроки из Китая, Таиланда, Австралии, Украины, России… Со всех уголков Европы и мира. На турнирах много новых лиц, и это приятно видеть. Я, кстати, до сих пор не видел никого из Сербии, может быть, было бы хорошо отправить нескольких из их игроков тренироваться, чтобы однажды они стали чемпионами», — приводит слова О'Салливана Telegraf.rs.
Отметим, что также О'Салливан пригласил первую ракетку мира серба Новака Джоковича сыграть партию в снукер.
16 апреля начнётся основная стадия чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан подходит к турниру в качестве первого номера мирового рейтинга.
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