Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

О'Салливан: раньше снукер гремел в Британии, теперь есть игроки из Китая, Украины, России

О'Салливан: раньше снукер гремел в Британии, теперь есть игроки из Китая, Украины, России
Комментарии

Шестикратный чемпион мира британец Ронни О'Салливан высказался об увеличении числа профессиональных игроков из разных стран в снукере.

«Снукер изменился за последние 15 лет. Раньше снукер гремел в Британии, а теперь у нас есть игроки из Китая, Таиланда, Австралии, Украины, России… Со всех уголков Европы и мира. На турнирах много новых лиц, и это приятно видеть. Я, кстати, до сих пор не видел никого из Сербии, может быть, было бы хорошо отправить нескольких из их игроков тренироваться, чтобы однажды они стали чемпионами», — приводит слова О'Салливана Telegraf.rs.

Отметим, что также О'Салливан пригласил первую ракетку мира серба Новака Джоковича сыграть партию в снукер.

16 апреля начнётся основная стадия чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан подходит к турниру в качестве первого номера мирового рейтинга.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан пригласил Новака Джоковича поиграть в снукер
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022