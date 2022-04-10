15-летний рекордсмен не сумел пробиться в решающий раунд квалификации ЧМ по снукеру
Поделиться
15-летний снукерист из Уэльса Лиам Дэвис не сумел выйти в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2022.
В полуфинальном поединке из 11 фреймов Дэвис проиграл Джордану Брауну из Северной Ирландии со счётом 5:6.
Ранее Дэвис стал самым молодым победителем матча чемпионата мира в истории. На старте квалификации Лиам обыграл Аарона Хилла, на момент победы ему было 15 лет и 277 дней. Он побил рекорд, установленный в 2020 году Беном Мертенсом, который был всего на два дня старше, когда обыграл Джеймса Кэхилла.
Дэвис — один из 16 любителей, получивших место в отборочных раундах от WPBSA. Ранее ему удалось дойти до полуфинала юниорского чемпионата WSF.
Браун в финале квалификации встретится с Майклом Уайтом из Уэльса.
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
12:09
- 9 апреля 2022
-
22:44
-
20:30
-
20:06
-
19:33
-
17:48
-
17:32
-
16:42
-
15:51
-
15:33
-
15:22
-
14:59
-
13:50
-
11:05
-
02:58
-
00:33
- 8 апреля 2022
-
23:51
-
23:29
-
23:13
-
23:00
-
22:03
-
21:25
-
19:36
-
18:58
-
18:57
-
18:36
-
18:34
-
18:20
-
17:53
-
17:13
-
15:55
-
15:25
-
13:55
-
13:37
-
13:00
Партнерский контент