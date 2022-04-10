15-летний рекордсмен не сумел пробиться в решающий раунд квалификации ЧМ по снукеру

15-летний снукерист из Уэльса Лиам Дэвис не сумел выйти в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2022.

В полуфинальном поединке из 11 фреймов Дэвис проиграл Джордану Брауну из Северной Ирландии со счётом 5:6.

Ранее Дэвис стал самым молодым победителем матча чемпионата мира в истории. На старте квалификации Лиам обыграл Аарона Хилла, на момент победы ему было 15 лет и 277 дней. Он побил рекорд, установленный в 2020 году Беном Мертенсом, который был всего на два дня старше, когда обыграл Джеймса Кэхилла.

Дэвис — один из 16 любителей, получивших место в отборочных раундах от WPBSA. Ранее ему удалось дойти до полуфинала юниорского чемпионата WSF.

Браун в финале квалификации встретится с Майклом Уайтом из Уэльса.