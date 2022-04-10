Ирина Винер-Усманова — о выплатах призёрам ОИ: машин нет, а детям нужно что-то подарить

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о том, что призёры Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.
«Я только об этом (о поддержке) всегда и говорю. Наше государство больше остальных стран в мире поддерживает своих спортсменов, и нет такого государства, которое тратит столько денег на них, их подготовку и прочее. Другое дело, что иногда эти средства используются не по назначению, поэтому и результата не бывает.
Решение является очень правильным: машин нет, а нужно детям, честно и порядочно выигравшим медали, что-то подарить. Я очень это приветствую и лишний раз снимаю шляпу перед нашим президентом и государством», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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