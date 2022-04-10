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Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в вольных упражнениях

Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в вольных упражнениях
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Виктория Листунова завоевала золотую медаль на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в Казани и завершатся 17 апреля. Второе место заняла Мария Агафонова. Тройку призёров замкнула Алёна Глотова.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Вольные упражнения.

1. Виктория Листунова — 14,633 балла
2. Мария Агафонова — 13,700 балла
3. Алёна Глотова — 13,466 балла

Отметим, что ранее 16-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, завоевав золото в личном многоборье. Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани с 6 по 17 апреля.

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