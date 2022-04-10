Гимнастка Виктория Листунова стала чемпионкой России в вольных упражнениях

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Виктория Листунова завоевала золотую медаль на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в Казани и завершатся 17 апреля. Второе место заняла Мария Агафонова. Тройку призёров замкнула Алёна Глотова.



Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Вольные упражнения.



1. Виктория Листунова — 14,633 балла

2. Мария Агафонова — 13,700 балла

3. Алёна Глотова — 13,466 балла

Отметим, что ранее 16-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, завоевав золото в личном многоборье. Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани с 6 по 17 апреля.



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