Президент МОК отреагировал на гибель 17-летней участницы ОИ-2020

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал новость о гибели 17-летней Эйи Гезгез, представлявшей Тунис на олимпийских соревнованиях по парусному спорту в дисциплине 49er FX, которые прошли в Токио (Япония).

«Я потрясён новостью о смерти Эйи Гезгез. Её участие на Олимпийских играх в Токио вместе с сестрой-близнецом Саррой будет продолжать мотивировать девушек по всему миру. Наши мысли — с её семьёй, друзьями и олимпийским сообществом в Тунисе», — приводит слова Баха канал МОК в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошёл 10 апреля, когда девушка, не справившись с управлением яхтой из-за сильного ветра, на тренировке упала с сестрой-близнецом в воду и не смогла спастись.