Российский комментатор, назвавший бодибилдерш проститутками, выступил с заявлением

Российский комментатор Дмитрий Голубочкин, который в негативном ключе высказался о спортсменках, принимавших участие в соревнованиях по бодибилдингу в Санкт-Петербурге, выступил с заявлением в соцсетях. Ранее Голубочкин назвал спортсменок проститутками и эскортницами, за что Федерация бодибилдинга России (ФБР) исключила его из состава членов организации.

«Что касается моей дисквалификации из рядов Федерации бодибилдинга России. Прежде чем меня дисквалифицировать, нужно понимать, что я уже несколько лет как завязал с соревновательным бодибилдингом и не являюсь членом ни московской, ни российской Федерации бодибилдинга.

А прямой эфир в Питере — меня просто спровоцировали. А те, кто пишет в мой адрес гадости, — если вы считаете себя девочками из эскорт-услуг, значит, так и есть. Порядочные девушки никогда не будут принимать мои слова буквально, принимая их на свой счёт, а [нецензурное слово], что ни говори, такими и останутся. Видимо, судьба такая.

Надеюсь, вменяемые меня понимают. Да, и ещё: не нужно делать волны в тазике — не получится. Всем здоровья и мотивации в тренировках, добрые люди, ну а остальным уже ничего не поможет», — написал Голубочкин.

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