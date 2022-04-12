Российский комментатор, назвавший бодибилдерш проститутками, выступил с заявлением

Российский комментатор Дмитрий Голубочкин, который в негативном ключе высказался о спортсменках, принимавших участие в соревнованиях по бодибилдингу в Санкт-Петербурге, выступил с заявлением в соцсетях. Ранее Голубочкин назвал спортсменок проститутками и эскортницами, за что Федерация бодибилдинга России (ФБР) исключила его из состава членов организации.
«Что касается моей дисквалификации из рядов Федерации бодибилдинга России. Прежде чем меня дисквалифицировать, нужно понимать, что я уже несколько лет как завязал с соревновательным бодибилдингом и не являюсь членом ни московской, ни российской Федерации бодибилдинга.
А прямой эфир в Питере — меня просто спровоцировали. А те, кто пишет в мой адрес гадости, — если вы считаете себя девочками из эскорт-услуг, значит, так и есть. Порядочные девушки никогда не будут принимать мои слова буквально, принимая их на свой счёт, а [нецензурное слово], что ни говори, такими и останутся. Видимо, судьба такая.
Надеюсь, вменяемые меня понимают. Да, и ещё: не нужно делать волны в тазике — не получится. Всем здоровья и мотивации в тренировках, добрые люди, ну а остальным уже ничего не поможет», — написал Голубочкин.
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