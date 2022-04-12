Российский комментатор назвал бодибилдерш проститутками. Его пожизненно исключили

Российский комментатор Дмитрий Голубочкин в негативном ключе высказался о спортсменках, принимавших участие в соревнованиях по бодибилдингу в Санкт-Петербурге. Он назвал их проститутками и эскортницами.
«Сто процентов. Пусть люди знают! Я говорю как есть! Может быть, не все, но там много таких», — сказал Голубочкин в эфире, комментируя женские соревнования по бодибилдингу.
За такие слова Федерация бодибилдинга России (ФБР) пожизненно исключила Голубочкина из состава членов организации, сообщается на странице ФБР в социальной сети «ВКонтакте».
«Это какое-то существо, которое невозможно назвать мужчиной», — написала в своих соцсетях чемпионка России по бодибилдингу Катерина Бравве.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 апреля 2022
-
09:14
-
09:10
-
03:52
- 11 апреля 2022
-
23:41
-
21:59
-
21:18
-
18:36
-
16:43
-
16:04
-
15:35
-
15:31
-
15:22
-
15:09
-
14:07
-
12:52
-
10:25
-
09:12
-
06:03
- 10 апреля 2022
-
23:42
-
22:56
-
22:45
-
22:42
-
20:24
-
19:29
-
17:49
-
17:39
-
15:14
-
12:51
-
12:09
- 9 апреля 2022
-
22:44
-
20:30
-
20:06
-
19:33
-
17:48
-
17:32