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Российский комментатор назвал бодибилдерш проститутками. Его пожизненно исключили

Российский комментатор назвал бодибилдерш проститутками. Его пожизненно исключили
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Российский комментатор Дмитрий Голубочкин в негативном ключе высказался о спортсменках, принимавших участие в соревнованиях по бодибилдингу в Санкт-Петербурге. Он назвал их проститутками и эскортницами.

«Сто процентов. Пусть люди знают! Я говорю как есть! Может быть, не все, но там много таких», — сказал Голубочкин в эфире, комментируя женские соревнования по бодибилдингу.

За такие слова Федерация бодибилдинга России (ФБР) пожизненно исключила Голубочкина из состава членов организации, сообщается на странице ФБР в социальной сети «ВКонтакте».

«Это какое-то существо, которое невозможно назвать мужчиной», — написала в своих соцсетях чемпионка России по бодибилдингу Катерина Бравве.

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